Реальні витрати держави на Приватбанк склали лише півмільярда гривень – ЗМІ

З випущених 116,9 млрд грн облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на докапіталізацію націоналізованого Приватбанку монетизували лише 27,2 млрд. З них 26,7 млрд було витрачено на погашення зобов'язань банку перед НБУ з рефінансування. Таким чином, реальні витрати держави на Приватбанк становили лише 0,5 млрд грн.

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Про це у своїй статті для ZN.UA пишуть економічні оглядачі Юлія Самаєва і Юрій Сколотяний, грунтуючись на даних ще не оприлюдненого річного звіту Приватбанку.

За інформацією журналістів, решту з "намальованої" через емісію ОВДП суми "щедро і без докорів сумління" направляють на формування резервів.

«Настільки щедро, що згідно з варіантом річного звіту Приватбанку, з копією якого вдалося ознайомитися кореспондентові DT.UA (уже скріпленого підписами представників E&Y, нинішнього голови правління А.Шлапака і головного бухгалтера з печатками обох організацій), у фінустанови нині від'ємний капітал (мінус 713 млн грн)», - йдеться в статті.

За інформацією джерел видання в Міністерстві фінансів, цими виділеними на рекапіталізацію Приватбанку майже 117 млрд бюджетних гривень «справа, очевидно, не обмежиться».

«З надр Нацбанку просочується інформація, що за націоналізаційну затію вже готується новий рахунок. І виставлять його на підставі розрахунків компанії E&Y, що враховують два сценарії — оптимістичний з потребою в докапіталізації на рівні 36–38 млрд грн і песимістичний, у якому ця цифра збільшується до 50 млрд», - йдеться в статті.

На думку журналістів, потреба в новій докапіталізації банку обґрунтована ще й тим, що через неналежне дотримання законодавчих норм доведеться повернути як мінімум частину з 29,4 млрд грн, які були примусово списані з клієнтських рахунків (із зарахуванням в капітал) під приводом їх пов'язаності з акціонерами та менеджментом банку.

«Нагадаємо, що більше половини з озвученої НБУ суми, або 18,5 млрд грн, припадає на євробонди (10,7 млрд) і субординований борг (7,8 млрд) банку, відстояти правомірність фактичної експропріації яких у Лондонському суді, що свято дотримується прав приватної власності, державі Україна буде вкрай проблематично. Та й щодо тих 10,9 млрд грн коштів клієнтів, які в процесі процедури bail in було віднесено до пов'язаних з колишніми власниками, справи йдуть ненабагато краще. Багато хто з них активно користується тривалою реструктуризаційною паузою, досить успішно через суди оскаржуючи правомірність списання. Прецедент у випадку братів Суркісів уже створено, і примітивним вилученням відповідної постанови із судового реєстру справ навряд чи серйозно допоможеш…», - йдеться в статті.

"Між тим від Приватбанку практично не надходить інформації, а що ж насправді відбувається з його горезвісними інсайдерськими кредитами? Чи обслуговуються вони і як саме? Якщо ні, то якими успіхами може похвалитися створений ще в січні департамент роботи з проблемною заборгованістю, про результати діяльності якого нічогісінько не чутно. Невже нове правління Приватбанку вирішило взагалі "не паритися" щодо "токсичної проблемки", воліючи під зручним приводом підгорнути під себе якомога більший рекапіталізаційний бюджетний потік (куди вже більше)? Довгоочікуваний аудит начебто мав усі ці питання зняти, підтвердивши заяви чиновників. Але якщо судити з тексту поки що попередньо вивченого нами річного звіту й аудиторського висновку, цього не відбудеться", - наголошується в матеріалі.

Автори статті вважають, що як сам звіт, так і висновки аудиторів підтверджують далеко не всі ранні декларації НБУ.

«Зазначена в річному звіті банку цифра інсайдерських кредитів до націоналізації становить лише 8,8 млрд грн (примітка 30 "Операції з пов'язаними сторонами до зміни власників Групи", стор. 80 звіту). Що все ж таки дуже погано стикується з озвученою Гонтаревою цифрою інсайдерських кредитів у 97%. Украй симптоматичним, на наш погляд, є та обставина, що аудитор у своєму висновку відмовився висловити думку про звіти "про прибутки та збитки" і "про рух грошових коштів". Виходить, що все, що міститься у цих звітах, не підтверджене аудитом? Окрім того, E&Y не змогли визначити, коли виникли зафіксовані у звіті збитки на суму 150 млрд грн, що теж як мінімум дивно, адже сума д-у-у-же значна, і період її виникнення мав зацікавити аудиторів», - йдеться в статті.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України - ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «Приватбанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив в кінці грудня, ще на 1,4 млрд грн – в січні поточного року.

Наприкінці квітня у Міністерстві фінансів заявили, що сума додаткової капіталізації «Приватбанку» буде визначена найближчим часом за результатами аудиту фінустанови.