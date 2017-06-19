Фонд гарантування не може приступити до ліквідації трьох банків через судові процеси

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не може приступити до ліквідації трьох банків у зв'язку з судовими процесами щодо цих фінустанов.

Читайте такожФонд гарантування змінив ліквідаторів двох банків

Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі він не може почати ліквідацію визнаного неплатоспроможним у червні 2015 року банку «Фінансова ініціатива», санаційного «Родовід Банку», у лютому 2016 року переданого в управління Фонду гарантування за рішенням Національного банку і Міністерства фінансів, а також визнаного неплатоспроможним у квітні 2016 року банку «Юнісон».

За інформацією фонду, вкладники банку «Фінансова ініціатива» вже отримали 3,909 млрд грн гарантованого відшкодування, банку «Юнісон» - 119 млн грн, в той час як у «Родовід Банку» в період введення тимчасової адміністрації вкладів фізосіб не було.

Також повідомляється, що Фонд гарантування поки не приступив до ліквідації визнаного неплатоспроможним у квітні 2017 року «Діамантбанку», термін тимчасової адміністрації в якому закінчується 23 червня.

Згідно з даними фонду, в даний час триває ліквідація 87 банків, що збанкрутували за період з січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, під час очищення банківської системи з початку 2014 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків, у тому числі шести – з початку 2017 року.