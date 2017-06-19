Вкладникам "Фідобанка" та "Євробанку" відновлюють виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновлює виплати вкладникам "Фідобанка" і "Євробанку", повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, з 19 червня по 31 липня вкладники "Фідобанка" можуть звернутися до установи банку ПУМБ для виплати відшкодувань. Вкладники "Євробанку" з 20 червня по 1 серпня можуть звертатися в "Таскомбанк".

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в "Фідобанк" 20 травня. З 20 липня фонд почав процедуру ліквідації банку.

"Фідобанк" (раніше банк "Ажіо", "СЕБ Банк", Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Євробанк" 17 червня 2016 року на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

За інформацією НБУ, через місяць після погодження продажу в травні 2016 року 50% акцій "Євробанку" громадянину Казахстану Болат Назарбаєву ці акції так і не були передані у його власність, у зв'язку з чим регулятор вважає кінцевими власниками банку на момент визнання його неплатоспроможним Олександра Адарича і Вадима Пушкарьова.

"Євробанк" працював на ринку України з 2005 року і відноситься до невеликим банкам, займаючи за станом на 1 квітня 2016 року 47-е місце серед банків за обсягом активів.