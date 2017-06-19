Фонд гарантування виявив у неплатоспроможних банках порушень на понад 320 мільярдів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 червня 2017 року подав до правоохоронних органів 4,148 тис. заяв про встановлені під час роботи в неплатоспроможних банках порушення законодавства на суму понад 323,16 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з повідомленням, основний збиток неплатоспроможним банкам на суму 182,78 млрд грн завдали керівники і власники банків.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.