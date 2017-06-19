Cyprus Popular Bank продав "Марфін Банк" українським власникам

Cyprus Popular Bank Public Зі Ltd (Кіпр) продав контрольний пакет акцій "Марфін Банку" компанії Saggarko Limited (м. Нікосія, Кіпр), повідомляється на сайті фінустанови.

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Як наголошується в повідомленні, в результаті операції кінцевими власниками банку стали громадяни України Михайло Партикевич та Ігор Згуров, тоді як Республіка Кіпр в особі міністра фінансів втратили ці права.

Банк також повідомив, що у зв'язку зі зміною власника акціонери на позачергових зборах переобрали склад спостережної ради фінустанови.

Сума угоди не розголошується, проте, за даними банку, його статутний капітал становить 435 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України 10 травня повідомив про надання дозволу кіпрської компанії Saggarco Limited (м. Нікосія, Кіпр) на придбання контрольного пакету акцій "Марфін Банку".

"Марфін Банк" (раніше - "Морторгбанк") працює на ринку України з 1993 року. За класифікацією Національного банку на 1 квітня банк займав 29-е місце серед 90 працюючих в Україні банків за обсягом активів.