Валовий зовнішній борг України становить майже $114 мільярдів

Валовий зовнішній борг України на 1 квітня 2017 року становив 113,643 млрд дол., що на 125 млн дол., або на 0,1%, вище від показника на початок року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, борг сектору державного управління в першому кварталі виріс на 0,2% - до 36,455 млрд дол., борг центрального банку - на 2,5%, до 6,401 млрд дол.

Борг інших депозитних корпорацій знизився на 5,7% - до 8,451 млрд дол., борг інших секторів практично не змінився і за підсумками кварталу становив 53,297 млрд дол.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) у першому кварталі виросли на 4,9% - до 9,039 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України в 2016 році скоротився на 5,2 млрд дол., або на 4,4%, - до 113,483 млрд дол. на 1 січня 2017 року.