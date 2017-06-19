Понад 95% кредитів юросіб в "Платинум Банку" не обслуговуються

Майже 95,5% кредитів юридичних осіб в ліквідованому "Платинум Банку" на загальну суму 2,686 мільярда гривень були видані пов'язаним особам, при цьому 95,7% кредитів юросіб не обслуговуються.

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Як повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, незалежні оцінювачі оцінили активи банку 2,323 мільярда гривень, що в 3,6 рази нижче вартості цих активів за даними бухгалтерської звітності фінустанови.

При цьому фонд зазначає, що вже виплатив вкладникам банку більш 4,669 мільярда гривень гарантованого відшкодування.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Платинум Банк" 24 лютого 2017 року. З 11 січня в банку працювала тимчасова адміністрація. "Платинум банк" працює на ринку України з 2005 року. Ключовими власниками фінустанови НБУ визнав Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.