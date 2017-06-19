НБУ спростив капіталізацію банків та порядок припинення банківської діяльності

Національний банк спростив капіталізацію банків та порядок припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

Згідно з повідомленням на сайті, відповідні зміни передбачені постановою Правління НБУ від 16 червня 2017 №56 "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України", яка набирає чинності з 20 червня 2017 року.

Читайте такожНацбанк буде видавати громадянам електронні валютні ліцензії

Зокрема, тепер банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою за умови отримання на це попередньої згоди Національного банку України.

Національний банк приймає рішення про надання банку попередньої згоди або про відмову в наданні попередньої згоди протягом десяти робочих днів після отримання документів.

Також постановою врегульовується питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи. Це дозволить банкам, які не можуть виконати вимоги Національного банку України щодо капіталізації, залишити банківський ринок без навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у 2016 році постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для десятків невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття та ліквідації на банківському ринку України прискоряться.