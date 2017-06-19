Падіння долара, китайське безпілотне метро та скасування плати за роумінг у ЄС: економічні підсумки тижня (інфографіка)

Україна вперше увійшла до ТОП-50 країн світу у Global Innovation Index від Cornell University, INSEAD Business School та WIPO, піднявшись за рік на 6 позицій. Офіційний курс долара США вперше за 6 місяців опустився нижче 26 грн/долар. Подешевшала за тиждень і криптовалюта Bitcoin - з 3000 до 2200-2400 доларів.

У той же час Євросоюз скасував плату за роумінг на своїй території.

Як свідчать дані аналітичної групи Corestone Corp., у травні Білорусь вперше випередила РФ за обсягами поставок скрапленого газу в Україну. У той же час Україна зможе імпортувати норвезький газ з 2022 року.

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Згідно результатів опитування групи «Рейтинг», 73% українців налаштовані проти продажу земель сільгосппризначення, 20% - за продаж, 7% - не визначилися.

Що стосується проблем зі сміттям, то в Україні для переробки сортується 4-6% відходів проти 39% в середньому у ЄС.

Як свідчать прогнози Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, Україна у 2017 році погіршить позиції на світовому ринку зернових та молочних продуктів, проте збільшить продажі м'яса птиці.

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Крім того, на авіакосмічному салоні Le Bourget-2017 презентували новий транспортний літак Ан-132D. А в Китаї введено в пробну експлуатацію першу лінію безпілотного метро.