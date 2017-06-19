Держстат покращив оцінку зростання ВВП України до 2,5%

Валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2017 року в річному вираженні – у порівнянні з першим кварталом 2016 року – зріс на 2,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на попередні оцінки.

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Раніше, 15 травня, Держстат оприлюднив оперативні оцінки, згідно з якими ВВП України в першому кварталі в річному вираженні зріс на 2,4%, тобто оновлені оцінки на 0,1 п. п. вище.

Згідно з оновленими даними, порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2016 року ВВП у першому кварталі з урахуванням сезонного фактора знизився на 0,3%, що відповідає оприлюдненим у травні оперативним оцінкам Держстату про динаміку ВВП в цьому вимірі.

Держстат зазначив, що номінальний ВВП за підсумками першого кварталу склав 583,9 мільярда гривень, ВВП у розрахунку на одну особу – 13,721 тисячі гривень.

Також повідомляється, що дані про ВВП за перший квартал є попередніми, уточнені дані буде оприлюднено в березні 2018 року, а остаточні – березні 2019 року.

Держстат нагадав, що дані показники не враховують дані окуповану територію Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в цілому за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП був нульовим.

За прогнозами Національного банку України, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.