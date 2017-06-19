Нацбанк встановив офіційну гривню на рівні 26,02 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2602,3126 (19 червня – 2602,1900)

100 EUR – 2914,3299 (19 червня – 2905,8656)

10 RUR – 4,4900 (19 червня – 4,5067)

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Як повідомляв УНІАН, 19 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,02/26,03 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0773/29,0941 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4462/0,4467 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0231 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 354 угоди на суму 192,16 мільйона доларів.