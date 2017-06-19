Темпи зростання світової економіки в 2018 році досягнуть максимуму за 8 років - Fitch

Зростання світової економіки в 2017 році складе 2,9%, а в наступному - прискориться до найвищого показника з 2010 року до 3,1%, повідомляє Прайм.

Читайте такожБанківська система Китаю стала найбільшою в світі, випередивши єврозону

"Швидші темпи зростання цього року відображають синхронне поліпшення як у країнах з розвиненою ринковою економікою, так і в країнах, що розвиваються. Макроекономіка і зміцнення ринків праці сприяють зростанню попиту в розвинених країнах, тоді як покращення на ринку житла в Китаї, яке триває з 2015 року, і відновлення з початку 2016 року цін на сировинні товари викликало пожвавлення попиту на ринках, що розвиваються", - наводяться в релізі слова головного економіста Fitch Брайана Култона (Brian Coulton).

Агентство повідомляє, що самі сильні позитивні зміни з моменту виходу останнього прогнозу в березні відзначаються в єврозоні. "Тут більш сильні внутрішні дані, покращується зовнішній попит і підвищена впевненість у тому, що програма кількісного пом'якшення ЄЦБ (QE) прискорила активність і призвела до перегляду прогнозу зростання економіки єврозони в 2017 році, на 0,3 процентного пункту до 2%. Також помітний недавнє зростання світової торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Також Fitch вважає, що політичний підхід до реформування торговельних відносин досі не перейшов до агресивних односторонніх заходів. "Однак відсутність значного прогресу на сьогоднішній день при узгодженні конкретних заходів податкової реформи підвищує ризик того, що фіскальна політика США не може бути ослаблена настільки, наскільки це очікувалося в нашому базовому прогнозі", - відзначає агентство.

Зміна фіскальної політики також вплинуло на зростання в країнах з розвиненою економікою, що призвело до поліпшення короткострокового прогнозу. "Податково-бюджетна політика з 2016 року стала пом'якшуватися в США і єврозоні після істотного посилення в 2011-2015 роках. Аналіз Fitch показує, що ці зміни мали значний вплив на динаміку зростання в країнах з розвиненою економікою і, схоже, будуть сприяти подальшому прискоренню зростання протягом наступних кількох років", - вважає агентство.