Оголошено підозру екс-заступнику голови правління банку "Старокиївський"

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління ПАТ «Старокиївський банк» за фактами привласнення коштів банківської установи в особливо великих розмірах. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Читайте такожФонд гарантування продовжив ліквідацію "Старокиївського банку" на 1 рік«Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007-2013 років екс-голова правління банку, діючи у змові з іншими службовцями фінустанови та використовуючи своє службове становище, шляхом видачі кредитів підставним та підконтрольним особам незаконно привласнили кошти банку в сумі майже 82 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Дії екс-банкіра кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. На даний час досудове розслідування триває.