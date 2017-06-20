У Кабміні спрогнозували, яким буде курс гривні в 2020 році

Кабінет міністрів України прогнозує середньозважений курс гривні за підсумками 2017 року на рівні 27,8 гривні/долар, за підсумками 2018 року – 29,3 гривні/долар, 2019 року – 30,5 гривні/долар і 2020 року - на рівні 31 гривні/долар.

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Про це йдеться в основних напрямах бюджетної політики на 2018-2020 роки.

Також уряд прогнозує поступове зниження рівня безробіття в Україні - з 9,3% економічно активного населення у 2017 році до 8,5% у 2020 році.

Крім того, документ передбачає зростання експорту товарів і послуг з України до 2020 року до 62,427 мільярда доларів з 50,735 мільярда доларів в 2017 році, імпорту - до 70,104 мільярда доларів з 57,222 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 червня вперше за історію бюджетування в незалежній Україні затвердив середньострокову бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки c прогнозованими показниками зростання економіки на 3%, 3,6% і 4%.

Резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% з 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП з 66,8% ВВП. При цьому резолюція базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсязі. Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років складе 141,3 мільярда гривень, на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 мільйони гривень, у 2019 році - 132 мільйони гривень, у 2020 році - 297 мільйонів гривень. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 мільярда гривень в 2018 році, 17,1 мільярда гривень в 2019 році і 0,5 мільярда гривень у 2020 році.

При цьому на дорожнє будівництво планується виділити 154 мільярдів гривень за три наступних роки.