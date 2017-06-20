В НБУ оцінили рівень проблемних кредитів у 57%

Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на сьогоднішній день досягає 57%, що є основною перешкодою для активного відновлення кредитування в країні.

Читайте такожВ українських банках зросла кількість дефолтних кредитів

Про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова на брифінгу в НБУ.

"Перше – це дуже висока частка непрацюючих кредитів - сьогодні вона сягає 57%. І банкам буде складно впоратися з цією проблемою", - сказала Рожкова, говорячи про перешкоди для активного відновлення кредитування.

За її словами, Нацбанк сьогодні працює з Міністерством фінансів, Світовим банком та іншими партнерами над врегулюванням питання поганих кредитів в банківських портфелях.