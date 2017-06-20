В НБУ оцінили рівень проблемних кредитів у 57%
Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на сьогодні досягає 57%, банкам буде складно впоратися з цією проблемою.
Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на сьогоднішній день досягає 57%, що є основною перешкодою для активного відновлення кредитування в країні.
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Про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова на брифінгу в НБУ.
"Перше – це дуже висока частка непрацюючих кредитів - сьогодні вона сягає 57%. І банкам буде складно впоратися з цією проблемою", - сказала Рожкова, говорячи про перешкоди для активного відновлення кредитування.
За її словами, Нацбанк сьогодні працює з Міністерством фінансів, Світовим банком та іншими партнерами над врегулюванням питання поганих кредитів в банківських портфелях.