Кабмін на першому етапі пенсійної реформи не скорочуватиме дефіцит ПФ – Рева

Уряд ухвалив рішення на першому етапі пенсійної реформи заморозити номінальний показник дефіциту Пенсійного фонду і спрямувати отримані кошти на підвищення пенсій.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Андрія Реву.

"На першому етапі пенсійної реформи, який триватиме 4 роки, ми ставимо завдання не зменшення номінальної суми дефіциту Пенсійного фонду, а підвищення стандартів життя людей. Прийняті урядом рішення призвели до збільшення власних надходжень Пенсійного фонду в цьому році на 50 мільярдів гривень. І ці кошти вирішено направити людям, а не на ліквідацію дефіциту фонду", – наводяться в повідомленні слова Реви.

При цьому глава Мінсоцполітики уточнив, що таке рішення є консолідованою позицією влади, узгодженої з Міжнародним валютним фондом і провідними експертами та науковцями.

"У нас є погодження з МВФ щодо фіксації показника дефіциту Пенсійного фонду на існуючому рівні і спрямування ресурсів на підвищення стандартів і якості життя людей. Після досягнення цієї мети відбудеться планове скорочення дефіциту фонду", – сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, запропонована урядом пенсійна реформа протягом 7-10 років дозволить ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду.

Президент України Петро Порошенко 16 червня вніс свої пропозиції до урядового проекту пенсійної реформи.

Зокрема, глава держави запропонував перенести введення вимоги мінімального страхового стажу з 2018 на 2020 рік. Крім того, осучаснення пенсій стосуватиметься військовослужбовців і "чорнобильців". Також президент запропонував зменшити максимальний розмір єдиного соціального внеску з 25 мінімальних заробітних плат, як це передбачено в законопроекті, до 15. При цьому президент підкреслив необхідність проведення осучаснення пенсій не тільки в 2018 році, але і в 2019-му, а також в 2020 році.

Урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. Разом з тим, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.