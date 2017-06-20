Нацбанк оцінив витрати держави на банківську кризу в 14% ВВП

14:43, 20 червня 2017
Фінанси
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За словами представника НБУ, більшість цих витрат пов'язані з капіталізацією «Приватбанку» і державних банків, виплатами вкладів населенню та неповерненням рефінансування збанкрутілими банками.

Ілюстрація REUTERS

Витрати держави на подолання наслідків пережитої трирічної банківської кризи становили близько 14% ВВП, повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук на брифінгу в НБУ.

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«Нам було цікаво порівняти нашу статистику з досвідом інших країн, які також пережили тривалі системні кризи. Ми порахували, що загалом витрати держави, або фіскальні витрати, на подолання наслідків кризи становили близько 14% ВВП», - сказав Ваврищук.

За його словами, більшість цих витрат пов'язані з капіталізацією «ПриватБанку» і державних банків, виплатами вкладів населенню та неповерненням рефінансування збанкрутілими банками.

«Якщо подивитися ширше, на витрати економіки, і порахувати не лише фіскальні витрати, але й втрати приватного сектору, то цей показник значно вищий і становить 38%», - додав Ваврищук, пояснивши, що цей показник додатково до фіскальних витрат враховує втрати коштів юридичних осіб і внесків громадян понад гарантовану суму 200 тис. грн, а також суми докапіталізації банків.

Як зазначається в презентації НБУ, втрати України у зв'язку з подоланням банківської кризи є помірними на тлі показників країн, які пережили трирічні й більш тривалі кризи, де відповідні фіскальні витрати становили від 1 до 57% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи з початку 2014 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків, у тому числі шести - з початку 2017 року.

За цей період Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 80 млрд грн відшкодування за вкладами.

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Теги: #Нацбанк#банківська криза