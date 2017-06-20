Індекс стресу банківської системи повернувся до докризових значень – НБУ

Індекс фінансового стресу, що характеризує кризовий стан банківської системи України, знизився до рівня докризових значень.

Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук на брифінгу в НБУ.

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"Зараз індекс знаходиться буквально на докризових значень. Тобто ми можемо говорити, що рівень стресу є досить низьким, і ми пережили кризу", - сказав Ваврищук.

За його словами, індекс стрімко знижувався протягом останніх 6 місяців, а невеликий сплеск значення індексу в період націоналізації "Приватбанку" був короткостроковим.

Згідно з графіком у презентації НБУ, поточне значення індексу фінансового стресу знаходиться в межах 0,1-0,2, що відповідає рівням кінця 2012 – початку 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у грудні 2016 року запровадив розрахунок індексу фінансового стресу (ІФП), що вимірює рівень напруги фінансової системи і представляє комплексну кількісну оцінку її стану.

Для розрахунку індексу виділені чотири сектори фінансового ринку: банківський, корпоративних цінних паперів, державних цінних паперів та валютний. Для кожного сектора розраховується окремий субіндекс, який має власний вагу і складається з декількох фінансових індикаторів, що відображають стан цього сектора, а їх значення залежить від поведінки гравців ринку.