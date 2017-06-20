Індекс стресу банківської системи повернувся до докризових значень – НБУ
Згідно з графіком у презентації НБУ, поточне значення індексу фінансового стресу знаходиться в межах 0,1-0,2, що відповідає рівням кінця 2012 – початку 2013 року.
Індекс фінансового стресу, що характеризує кризовий стан банківської системи України, знизився до рівня докризових значень.
Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук на брифінгу в НБУ.
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"Зараз індекс знаходиться буквально на докризових значень. Тобто ми можемо говорити, що рівень стресу є досить низьким, і ми пережили кризу", - сказав Ваврищук.
За його словами, індекс стрімко знижувався протягом останніх 6 місяців, а невеликий сплеск значення індексу в період націоналізації "Приватбанку" був короткостроковим.
Згідно з графіком у презентації НБУ, поточне значення індексу фінансового стресу знаходиться в межах 0,1-0,2, що відповідає рівням кінця 2012 – початку 2013 року.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк у грудні 2016 року запровадив розрахунок індексу фінансового стресу (ІФП), що вимірює рівень напруги фінансової системи і представляє комплексну кількісну оцінку її стану.
Для розрахунку індексу виділені чотири сектори фінансового ринку: банківський, корпоративних цінних паперів, державних цінних паперів та валютний. Для кожного сектора розраховується окремий субіндекс, який має власний вагу і складається з декількох фінансових індикаторів, що відображають стан цього сектора, а їх значення залежить від поведінки гравців ринку.