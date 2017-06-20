Рада провалила закон про удосконалення ринку платіжних систем

Верховна Рада не змогла ухвалити в першому читанні закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів, якими встановлюються однакові підходи для започаткування діяльності в Україні учасників платіжних систем, як резидентів і нерезидентів, і створити умови для виходу міжнародних провайдерів інтернет-розрахунків на платіжний ринок України.

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За прийняття законопроекту 2456-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг» за основу і в цілому проголосували 180 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Депутати також не змогли проголосувати за повернення документа на доопрацювання в комітет і суб'єкту законодавчої ініціативи.

Глава комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка повідомив, доповідаючи по законопроекту, що мета законопроекту - модернізація регулювання платіжних систем, упорядкування діяльності небанківських фінустанов на ринку платіжних послуг і надання права небанківським фінустановам здійснювати випуск електронних грошей та приведення національного кримінального законодавства до відповідних європейських норм.

«Неможливо, щоб кримінальної відповідальності не було в нашій країні за шахрайство з використанням електронних грошей», - сказав Рибалка.

Як пізніше на своєму сайті повідомив Національний банк України, регулятор розчарований рішенням депутатів.

«Національний банк України відзначає неготовність до впровадження повноцінної реформи фінансового сектору», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошових переказів в Україну з використанням міжнародних систем переказу в 2016 році в 7 разів перевищив обсяг переказів за межі країни.

За інформацією НБУ, за рік в Україну надійшли кошти в еквіваленті 2,488 млрд дол. США, за межі України - еквівалент 352 млн дол. США, в межах України - 3,671 млрд дол.

Протягом минулого року на території України надавали послуги 39 систем переказу коштів, з яких 25 систем створено резидентами, 14 - нерезидентами.