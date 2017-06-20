В Україні зростає роздрібна торгівля

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-травні 2017 року зріс на 7,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Львівській і Київській областях – на 22,2%, 14,1%, 12,2%, 10%, 9,3% і 8,9% відповідно.

При цьому Держстат не оприлюднив абсолютних значень.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2017 року зріс на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 226,749 млрд грн.

У 2016 році обіг роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трлн грн.