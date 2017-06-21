Нацбанк зміцнив офіційну гривню до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожУ Кабміні спрогнозували, яким буде курс гривні в 2020 році

100 USD США – 2603.4880 (21 червня – 2602.3126)

100 EUR – 2904.4512 (21 червня – 2914.3299)

10 RUR – 4.4444 (21 червня – 4.4900)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 20 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,03/26,04 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,9870/29,0011 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4462/0,4467 грн/рубль.