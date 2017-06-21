Світовий банк схвалив концепцію партнерства з Україною на 5 років

Рада директорів Світового банку схвалила концепцію партнерства з Україною на 2017-2021 роки, спрямовану на сприяння сталому і комплексному відновленню економіки нашої країни.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, концепція базується на оцінках фахівців Світового банку, проведених у березні 2017 року, і містить середньостроковий план підтримки Світовим банком реформ, що проводяться українською владою.

Концепція передбачає такі напрями партнерства, як управління державними фінансами та реформа державного управління, антикорупційна діяльність, управління фіскальними ризиками і державними інвестиціями, зміцнення фінансового сектору, поліпшення інфраструктури, створення рівноправного партнерства в приватному секторі, земельна реформа, реформа охорони здоров'я, приватизація, соціальна допомога.

Фінансова підтримка Світового банку в рамках концепції залежатиме від прогресу України в реалізації реформ, поліпшення результатів впровадження портфеля проектів СБ в Україні, загального кредитного потенціалу Світового банку і нормативу кредитування для України.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову і технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки Група Світового банку надала Україні близько 4,7 млрд дол. США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектору.