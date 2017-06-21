Гройсман: 80% українських пенсіонерів перебувають за межею бідності

Кабінет міністрів України сьогодні схвалить і направить на розгляд Верховної Ради доопрацьований законопроект про пенсійну реформу, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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«Сьогодні ми направимо до парламенту законопроект про пенсійну реформу», - сказав глава уряду.

За словами прем'єра, реформа дозволить підвищити матеріальне забезпечення українських пенсіонерів, 80% із яких перебувають за межею бідності.

«Наше завдання - почати процес виведення з бідності більшості українських пенсіонерів. Реформа, яку ми пропонуємо, відповідає цій меті. Вона дасть можливість з 1 жовтня підвищити пенсії для 9 млн пенсіонерів. Друге - ми повертаємо повагу до працюючих людей. Відповідним чином, ті хто працював більше - отримуватимуть більші пенсії », - сказав Гройсман.

Прем'єр відзначив, що сподівається на консолідацію всіх політичних сил і гілок влади для ухвалення законопроекту у Верховній Раді.

«Це спільна реформа, і консолідація навколо неї дозволить підвищити рівень життя українських пенсіонерів", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Гройсмана, запропонована урядом пенсійна реформа дозволить впродовж 7-10 років ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду.

Президент України Петро Порошенко 16 червня вніс свої пропозиції до урядового проекту пенсійної реформи.

Зокрема, глава держави запропонував перенести введення вимоги мінімального страхового стажу з 2018 на 2020 рік. Крім того, осучаснення пенсій стосуватиметься військовослужбовців і «чорнобильців». Також президент запропонував зменшити максимальний розмір єдиного соціального внеску з 25 мінімальних заробітних плат, як це передбачено в законопроекті, до 15. При цьому президент наголосив на необхідності проведення осучаснення пенсій не тільки в 2018 році, а й у 2019-му, а також у 2020 році .

Урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менш ніж 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.