Гройсман розповів, куди підуть 24 мільярди гривень від перевиконання доходів бюджету

Кабінет міністрів направить додаткові кошти в розмірі 24 млрд грн, отримані від перевиконання державного бюджету за доходами, на фінансування субсидій, програми «Доступні ліки», на дороги і потреби оборони.

Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«У нас є додаткові кошти від зростання економіки та детінізації в розмірі 24 млрд грн. Ми направляємо ці кошти на необхідні потреби», - сказав прем'єр.

За його словами, уряд планує спрямувати ці кошти, зокрема, 14 млрд грн на фінансування субсидій, 200 млн грн додатково на фінансування програми «Доступні ліки», на додаткову медичну субвенцію в розмірі 400 млн грн, на академію медичних наук - 500 млн грн, на фонд енергоефективності додатково 100 млн грн, на додаткові витрати по міністерствах оборони і внутрішніх справ.

«Окремо хочу сказати, що ми реалізовуватимемо ряд проектів і виділятимемо додаткове фінансування: таких, як дорога Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв. Ми виділяємо майже 800 млн грн для початку реконструкції цієї важливої дороги», - сказав Гройсман.

Крім того, уряд виділить на придбання дитячого ангіографа 60 млн грн.

Очільник уряду також повідомив, що 280 млн грн буде спрямовано на виплату заробітних плат шахтарям і 100 млн грн на забезпечення безпеки шахтарів.

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Як зазначила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова під час презентації відповідної постанови уряду, Кабмін пропонує внести зміни до держбюджету на 2017 рік у частині доходів загального бюджету.

«Ми пропонуємо по загальному фонду збільшити доходи на 25 млрд грн, в тому числі за рахунок податку на збори і доходи фізичних осіб, ПДВ з ввезених на територію України товарів, рентної плати на нафту і газ і чистого прибутку за рахунок перевиконання з надходжень дивідендів від НАК «Нафтогаз України», разом з тим є ряд скорочень», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за підсумками першого півріччя 2017 року очікує зростання податкових надходжень на 27,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 355,1 млрд грн.

За інформацією ДФС, зростання податкових надходжень за підсумками січня-травня 2017 року становило 300,3 млрд грн, що на 28%, або на 65 млрд грн, більше від показників аналогічного періоду минулого року.