"Дискусія переноситься в Раду": Кабмін направив депутатам пакет законопроектів щодо пенсійної реформи

Кабінет міністрів України направив на розгляд Верховної Ради доопрацьований з урахуванням пропозицій Національної ради реформ при президентові пакет законопроектів щодо пенсійної реформи.

Читайте такожГройсман: 80% українських пенсіонерів перебувають за межею бідності

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

При цьому, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, пропозиції Національної ради реформ було враховано в повному обсягу.

«Я наголошую, всі пропозиції Національної ради реформ було враховано», - сказав Рева.

Разом з тим віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив, що пропозиції Нацради в пакеті законопроектів було враховано не в повному обсягу.

«Я так розумію, дискусія переноситься в Раду. Думаю, парламент ухвалить правильні рішення», - наголосив Розенко.

Пізніше Рева повідомив, що схвалені законопроекти не враховують пропозицію Нацради реформ перенести з 2018 на 2020 рік введення мінімального страхового стажу в 25 років для виходу на пенсію, оскільки уряду було доручено «вивчити можливість перенесення» і після консультацій із зацікавленими сторонами Кабмін вирішив не переносити терміни. При цьому всі решта пропозиції Нацради було враховано.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Гройсмана, запропонована урядом пенсійна реформа дозволить впродовж 7-10 років ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду.

Президент України Петро Порошенко 16 червня вніс свої пропозиції до урядового проекту пенсійної реформи.

Зокрема, глава держави запропонував перенести введення вимоги мінімального страхового стажу з 2018 на 2020 рік. Крім того, осучаснення пенсій стосуватиметься військовослужбовців і «чорнобильців». Також президент запропонував зменшити максимальний розмір єдиного соціального внеску з 25 мінімальних заробітних плат, як це передбачено в законопроекті, до 15. При цьому президент наголосив на необхідності проведення осучаснення пенсій не тільки в 2018 році, а й у 2019-му, а також у 2020 році .

Урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менш ніж 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.