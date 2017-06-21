У ЗМІ потрапив звіт Приватбанку за 2016 рік (документ)
Документи повністю спростовують заяви НБУ про "99.4% інсайдерських кредитів", - зазначив журналіст.
У розпорядженні сайту dubinsky.pro виявився аудований компанією Ernst & Young річний звіт Приватбанку за 2016 рік.
У цьому звіті зазначено, що обсяг інсайдерських кредитів банку на момент націоналізації становив 8.8 млрд гривень.
Також у звіті йдеться про те, що за 2016 рік банком були видані 10,3 млрд гривень пов'язаним сторонам, а погашено ними ж за цей період - 49,4 млрд гривень.
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На 31 грудня 2016 року, після націоналізації, рівень пов'язаних з новим власником (Мінфін, держава Україна) кредитів перевищив 48%.
Даний звіт є офіційним, і скріплений печатками націоналізованого Приватбанку та аудиторської компанії EY.
Раніше агентство Bloomberg опублікувало з посиланням на джерело в НБУ і якісь документи інформацію про 99.4% інсайдерських кредитів у портфелі Приватбанку.
Однак, виходячи з опублікованого звіту, складатися враження, що чиновники НБУ і в цей раз обдурили журналістів, зазначає dubinsky.pro.