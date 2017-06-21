Фонд гарантування продав активи банків-банкрутів на 75 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 34 банків в своєму управлінні на загальну суму 75,31 мільйона гривень.

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Як повідомила прес-служба Фонду, в тому числі реалізовані права вимоги по кредитах на 37,92 мільйона гривень та основні засоби банків на 36,12 мільйона гривень.

Цього тижня Фонд має намір продати активи 49 банків на загальну суму 7,776 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 червня 2017 року склав 12,872 мільярда гривень, що на 90 мільйонів гривень, або на 0,7%, що нижче показника на 1 травня.

У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень, у тому числі майже 3,2 мільярда гривень – від реалізації активів. Цього року Фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.