Пенсійна реформа: мінімальний страховий стаж у 25 років хочуть ввести з 2018 року

Доопрацьований пакет законопроектів щодо пенсійної реформи не передбачає перенесення введення мінімального страхового стажу з 2018 на 2020 рік, як було запропоновано Національною радою реформ при президенті України, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева на брифінгу в Києві.

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Перенесення введення норми про мінімальний страховий стаж у 25 років для виходу на пенсію на 2020 рік у перспективі збільшувало б термін досягнення бездефіцитності Пенсійного фонду. При цьому зміна базового параметра пенсійної реформи вимагала б додаткового узгодження для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Перенесення введення мінімального страхового стажу з 2018 на 2020 рік, я, до речі коментував перед Адміністрацією президента, що уряд це розгляне. Уряд розглянув це питання з іншими зацікавленими сторонами, і було ухвалено таке рішення, що початок збільшення страхового стажу відбуватиметься так, як це передбачено урядовим законопроектом, з 1 січня 2018 року», - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України направив на розгляд Верховної Ради доопрацьований з урахуванням пропозицій Національної ради реформ при президентові пакет законопроектів щодо пенсійної реформи.