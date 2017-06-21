Фіскальна служба очікує зростання податкових надходжень майже на 28%

Державна фіскальна служба за підсумками першого півріччя очікує зростання податкових надходжень на 27,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється на сайті служби з посиланням на слова в.о. голови ДФС Мирослана Продана.

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Він зазначив, що українські платники податків останнім часом демонструють високий рівень сумлінності у сплаті податків.

"Протягом 2017 відзначається тенденція до щомісячного перевиконанню, порівняно з відповідним періодом минулого року, показників збору надходжень в загальний фонд державного бюджету. Так, у першому півріччі очікуються надходження у розмірі 355,1 мільярда гривень, що на 27,7%, або на 77,1 мільярда гривень, що перевищує відповідний показник минулого року", - сказав Продан.

За його словами, важливою новацією цього року, яка схвально сприйнята і позитивно оцінена бізнесом, стало впровадження електронного реєстру відшкодування ПДВ.

"Завдяки прозорості процесу відшкодування практично зникли всі спірні моменти. Майже всі суми відшкодовуються за результатами камеральної перевірки у протягом 30 днів. Зокрема, у травні при заявлених до відшкодування 9,8 мільярда гривень платникам оперативно було повернуто 9,3 мільярда гривень. Це свідчить про те, що проблему відшкодування ПДВ ми нарешті зняли", - сказав Продан.

Він зазначив, що на черзі вирішення питання щодо повернення переплати минулих періодів з податку на прибуток та невідшкодованих залишків ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної фіскальної служби, зростання податкових надходжень за підсумками січня-травня 2017 року склав 300,3 мільярда гривень, що на 28%, або на 65 мільярдів гривень, що більше показників аналогічного періоду минулого року.