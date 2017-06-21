Нацбанк хоче ввести фіксований патентний збір для обмінників

Національний банк вважає за доцільне запровадити в Україні фіксований патентний збір для пунктів обміну валют замість податку на прибуток, що сприятиме детінізації готівкового валютного ринку і зростанню надходжень до державного бюджету.

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Про це написав директор департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Деякі лідери ринку показують мізерний прибуток 400-500 гривень на рік з одного обмінника. Всього-навсього. Фіксований патентний збір замість податку на прибуток має змінити цю ситуацію: показати реальні обсяги ринку і збільшити надходження до бюджету", - пояснив Бевз.

За його словами, проведений регулятором аналіз ринку обміну валют показав, що "легальний" ринок обміну валют небанківських фінансових установ в травні 2017 року зріс до 250 мільйонів доларів з 9 мільйонів доларів в грудні 2016 року, чому сприяла відміна двох обмежень: 2-відсоткового збору до Пенсійного фонду з купівлі готівкової валюти і обмеження на купівлю готівкової валюти в межах еквівалента 12 тисяч гривень в одні руки на день.

"Продовження слід. Наше завдання – зростання конкуренції на ринку. Вже сьогодні 30 гравців, два роки тому було не більше 5", – підкреслив Бевз.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у першому кварталі 2017 року провів 260 перевірок пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, за результатами яких виявив 30 нелегальних обмінників. Інформацію про виявлених нелегальних обмінниках Нацбанк передав в правоохоронні органи.

Станом на 1 квітня 2017 року генеральні ліцензії НБУ на проведення валютно-обмінних операцій мали 29 небанківських фінустанов та національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта".