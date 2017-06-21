Нацбанк хоче ввести фіксований патентний збір для обмінників
Фіксований патентний збір замість податку на прибуток має показати реальні обсяги готівкового валютного ринку та збільшити надходження до бюджету.
Національний банк вважає за доцільне запровадити в Україні фіксований патентний збір для пунктів обміну валют замість податку на прибуток, що сприятиме детінізації готівкового валютного ринку і зростанню надходжень до державного бюджету.
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Про це написав директор департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Деякі лідери ринку показують мізерний прибуток 400-500 гривень на рік з одного обмінника. Всього-навсього. Фіксований патентний збір замість податку на прибуток має змінити цю ситуацію: показати реальні обсяги ринку і збільшити надходження до бюджету", - пояснив Бевз.
За його словами, проведений регулятором аналіз ринку обміну валют показав, що "легальний" ринок обміну валют небанківських фінансових установ в травні 2017 року зріс до 250 мільйонів доларів з 9 мільйонів доларів в грудні 2016 року, чому сприяла відміна двох обмежень: 2-відсоткового збору до Пенсійного фонду з купівлі готівкової валюти і обмеження на купівлю готівкової валюти в межах еквівалента 12 тисяч гривень в одні руки на день.
"Продовження слід. Наше завдання – зростання конкуренції на ринку. Вже сьогодні 30 гравців, два роки тому було не більше 5", – підкреслив Бевз.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк у першому кварталі 2017 року провів 260 перевірок пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, за результатами яких виявив 30 нелегальних обмінників. Інформацію про виявлених нелегальних обмінниках Нацбанк передав в правоохоронні органи.
Станом на 1 квітня 2017 року генеральні ліцензії НБУ на проведення валютно-обмінних операцій мали 29 небанківських фінустанов та національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта".