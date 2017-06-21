Кабмін хоче скасувати декларування українцями цінностей та майна за кордоном

Кабінет міністрів пропонує скасувати вимогу щодо декларування резидентами валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України, в Національному банку, вилучивши відповідну норму з Декрету про систему валютного регулювання і валютного контролю.

Про це йдеться в урядовому законопроекті, опублікованому на сайті Верховної Ради.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту №6590, указом президента "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" встановлена обов'язковість декларування ще і податковим органам, при цьому декларація про валютні цінності та довідка про проведення декларування відсутні в переліку документів для митного оформлення.

"В сучасних умовах декларування суб'єктами підприємницької діяльності України належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами країни, і отримання довідок про проведення декларування валютних цінностей перетворилося на додаткову бюрократичну формальність", - наголошується в документі.

Автори законопроекту зазначили, що документ погоджено з Національним банком, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством юстиції, а реалізація його положень сприятиме дерегуляції та створення сприятливих умов для здійснення господарської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного банку України, об'єм грошових переказів до України з використанням міжнародних систем переказу в 2016 році в 7 разів перевищив обсяг переказів за межі країни. Зокрема, за рік в Україну надійшли кошти в еквіваленті 2,488 мільярда доларів США, за межі України – еквівалент 352 мільйонів доларів США, в межах України – 3,671 мільярда доларів.