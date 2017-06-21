Кабмін хоче скасувати декларування українцями цінностей та майна за кордоном
В сучасних умовах декларування суб'єктами підприємницької діяльності України валютних цінностей, які знаходяться за межами країни перетворилося на бюрократичну формальність.
Кабінет міністрів пропонує скасувати вимогу щодо декларування резидентами валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України, в Національному банку, вилучивши відповідну норму з Декрету про систему валютного регулювання і валютного контролю.
Про це йдеться в урядовому законопроекті, опублікованому на сайті Верховної Ради.
Читайте такожНацбанк підтримує введення "разового декларування"
Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту №6590, указом президента "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" встановлена обов'язковість декларування ще і податковим органам, при цьому декларація про валютні цінності та довідка про проведення декларування відсутні в переліку документів для митного оформлення.
"В сучасних умовах декларування суб'єктами підприємницької діяльності України належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами країни, і отримання довідок про проведення декларування валютних цінностей перетворилося на додаткову бюрократичну формальність", - наголошується в документі.
Автори законопроекту зазначили, що документ погоджено з Національним банком, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством юстиції, а реалізація його положень сприятиме дерегуляції та створення сприятливих умов для здійснення господарської діяльності.
Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного банку України, об'єм грошових переказів до України з використанням міжнародних систем переказу в 2016 році в 7 разів перевищив обсяг переказів за межі країни. Зокрема, за рік в Україну надійшли кошти в еквіваленті 2,488 мільярда доларів США, за межі України – еквівалент 352 мільйонів доларів США, в межах України – 3,671 мільярда доларів.