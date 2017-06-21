Ліквідацію "Омега Банку" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як і роком раніше, продовжив процедуру ліквідації "Омега Банку" ще на 1 рік - до 5 липня 2018 року включно.

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Як повідомляється на сайті Фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Артема Караченцева.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Омега Банку" в липні 2015 року. З 2 березня, коли регулятор визнав неплатоспроможними входить до групи найбільших "Дельта Банк" та належать його власникові Миколі Лагуну "Кредитпромбанк", "Омега Банку" працювала тимчасова адміністрація.

"Омега Банк" (раніше - "Сведбанк") працює на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих банків за активами. У квітні 2013 року була завершена угода з придбання Лагуном контрольного пакету акцій "Сведбанку", після чого банк продовжив роботу під назвою "Омега Банк".