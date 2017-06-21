Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,02 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 22 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2602,3602 (21 червня – 2603,4880)

100 EUR – 2900,8509 (21 червня – 2904,4512)

10 RUR – 4,3373 (21 червня – 4,4444)

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,03 гривні/долар.

Котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 28,9870/29,0011 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4462/0,4467 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0236 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 518 угод на суму 289,40 мільйона доларів.