Колишній ІТ-директор ПриватБанку виклав код сервісу Папка24 у відкритий доступ

Колишній ІТ-директор Приватбанку Дмитро Дубілет оголосив про зміну режиму відомого проекту Папка24. Він як власник прав на електронний сервіс заявив про відкриття його коду для всіх охочих, йдеться на його сторінці у Facebook.

"Від самого початку цей проект задумувався як "соціальний". Ми його зробили не для заробітку, а щоб завдати ще одного удару цим нескінченним папірцям. Після націоналізації банку Папка залишилася оформлена на мене (авторські права на програмний код й на торгову марку), і я довго не міг зрозуміти, що з нею робити", - йдеться у повідомленні Дубілета.

Спочатку, за його словами, він хотів просто закрити проект, але потім вирішив оголосити, що весь софт Папка24 переходить у режим open-source.

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"Це означає, що ми публікуємо код у відкритому вигляді і даємо повне право кому завгодно на використання його де та як завгодно", - зазначив екс-ІТ-директор Приватбанку.

Дубілет пояснив, що будь-яка організація або приватна особа зможе завантажити код Папки й встановити на своїх серверах. "Можна буде розфарбувати цей продукт у свої кольори, виставити в Інтернет під своїм брендом... загалом, робіть з ним, що хочете", - додав він.

Окремо колишній ІТ-директор Приватбанку звернувся до всіх державних органів та компаній: вони тепер не тільки можуть безкоштовно використовувати код Папки, але й розгорнути софт на своїх серверах.

"Електронні документи — це не просто питання зручності. Якщо хоча б половина документів перейде в електронний вигляд, то позитивний економічний ефект для України вимірювався б відсотками ВВП", - заявив Дубілет.

Варто нагадати, що проект Папка24 був першим у своєму роді сервісом, який дозволив компаніям та приватним особам легко обмінюватися один з одним документами в електронному вигляді, не витрачаючи грошей та часу на папірці і "мокрі" підписи/печатки.