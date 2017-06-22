Коломойський прокоментував аудит націоналізованого ПриватБанку

Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував річну звітність "ПриватБанку", перевірену аудиторами Ernst & Young.

«Я ознайомився з опублікованим у пресі офіційним річним звітом ПриватБанку, аудитором якого була компанія EY. Якщо призначені державою топ-менеджери Приватбанку у своєму звіті перед урядом нарахували у банку близько 9 млрд гривень кредитів компаніям, "пов'язаним з попередніми акціонерами" на момент націоналізації, у мене немає підстав не довіряти їм», - зазначив Коломойський.

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Він підкреслив, що ці менеджери були призначені Національним банком і Мінфіном після ретельного відбору та аналізу їхніх професійних якостей.

«Єдине, що викликає занепокоєння - це необдумані заяви чиновників Нацбанку, які, щоб виправдати націоналізацію, поспішили повідомити всім корпоративним позичальникам ПриватБанку про те, що платити за їхніми боргами мають Коломойський з Боголюбовим. І продовжують поширювати цей фейк в ЗМІ, використовуючи навіть міжнародні новинні агентства», - заявив Коломойський.

«Очевидно, що після таких заяв позичальники ПриватБанку можуть припинити погашати власні кредити. Адже, виходить, Нацбанк офіційно повідомив їм, що вони нічого не винні. Це може нашкодити банку. Тому робити подібні заяви потрібно, звичайно, більш виважено», - радить бізнесмен.

Раніше повідомлялося, що компанія Triantal Investments LTD бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, яка до націоналізації "ПриватБанку" була власником 16,8% акцій фінустанови, подала позов до Окружного адміністративного суду Києва. Відповідачем (боржником) є Нацбанк України, а третіми особами – Міністерство фінансів та "КБ "ПриватБанк". Перше судове засідання відбудеться 27 липня.