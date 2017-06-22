Кабмін вніс до Ради пакет законопроектів щодо пенсійної реформи

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради пакет законопроектів щодо пенсійної реформи.

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Відповідні законопроекти «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій» №6617, «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань пенсійного забезпечення» №6616, «Про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення» №6615, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №6614 Кабінет міністрів України зареєстрував на парламентському порталі, проте тексти законопроектів і супровідні документи поки відсутні.

Як повідомляв УНІАН, урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менше 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Усі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Якби докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 грн.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і вводить єдину формулу розрахунку розміру пенсій.