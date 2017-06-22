Нацбанк назвав найкращу монету 2016 року (фото)

Національний банк України за результатами щорічного конкурсу серед пам'ятних монет, введених в обіг у 2016 році, визнав найкращою монетою року срібну монету «Щедрик» номіналом 20 гривень.

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Як повідомила прес-служба регулятора, переможцем в номінації «Унікальне ідейне рішення» стала монета «Україна починається з тебе» (нейзильбер, номінал 5 грн).

У номінації «Найкраще художнє рішення» регулятор присудив перемогу монеті «Петриківський розпис» (нейзильбер, номінал 5 грн).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на загальну суму 170 млн грн, що вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.

Загалом у 2016 році НБУ ввів в обіг 47 пам'ятних монет (37 найменувань), з яких одна золота, 15 срібних, 30 монет з нейзильберу і одна біметалічна.