Голова Житомирської ОДА Гундич на зустрічі з інвесторами запевнив їх у максимальній підтримці бізнесу

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич сьогодні, 22 червня, провів зустріч з новими інвесторами у регіоні, під час якої запевнив їх у максимальній підтримці та сприянні розвитку бізнесу.

Як передає прес-служба Житомирської ОДА, про це Ігор Гундич заявив під час зустрічі із представниками компаній «Монсанто» та «Ерідон».

Нагадаємо, на Житомирщині у 2018 році відкриється новий насіннєвий завод, який вироблятиме високоякісне насіння кукурудзи. Завод буде кращим ніж аналогічний у США – сортувальна лінія ділитиме кукурудзу на 5 фракцій. Керівництво області всіляко допомагатиме та підтримуватиме бізнес, який приноситиме робочі місця та податки в бюджет області.

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«Я готовий допомагати. Будь-який бізнес – це робочі місця, заробітні плати та податки. Своє плече підставлю однозначно. Крім цього, це напрямок підпорядкований Віце-прем’єр-міністру – Міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадію Зубку, який теж сприятиме та допомагатиме», – сказав Ігор Гундич.

Він також додав, що всі виробники мають орієнтуватися на європейський ринок, вдосконалювати обладнання та технології виробництва.

«Чомусь люди звикли думати, що продукція, на якій написано «США» або «Німеччина» якісні. Але такий насіннєвий завод, з новітнім обладнанням не поступиться європейським виробникам», - сказав Гундич.

Також за активну участь у Міжнародній агропромисловій виставці голова ОДА вручив диплом ПСП «Україна», яке є підрозділом компанії «Ерідон».

Довідка. Насіннєвий завод розташовуватиметься у селі Почуйки Попільнянського району області. Його будівництво розпочалося у 2014 році та у планах – завершення у 2018 р. Завод будується за найновітнішими технологіями з дотриманням на найвищому рівні усіх екологічних норм на базі вже існуючого насіннєвого заводу.

Завод надаватиме 200-300 робочих місць із заробітною платою в декілька разів більшою за мінімальну, соціальні гарантії та медичне страхування.

Крім цього, будівництво заводу передбачає розвиток інфраструктури села – нова дорога від с. Почуйки до смт Ставище, а також нова амбулаторія, підтримка школи та бібліотеки.

Для молоді відкриються нові можливості для розвитку – можливість стажування на підприємствах за кордоном, участь у суспільних дослідженнях та стипендії.