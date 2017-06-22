Правоохоронці перевіряють можливі зловживання ліквідаторів банків - Фонд гарантування

Правоохоронні органи продовжують перевірку ліквідаторів банків в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на предмет можливих зловживань у роботі.

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Про це повідомив сьогодні журналістам директор-розпорядник Фонду Костянтин Ворушилін.

"Так. Цілком можливо", - сказав він, відповідаючи на питання, чи продовжують правоохоронці перевірку роботи ліквідаторів банків після затримання Генпрокуратурою спільно зі Службою безпеки ліквідатора "Актабанк" Юлії Приходько при отриманні хабара в 5 мільйонів доларів і чи можливі подібні епізоди з іншим банкам.

Коментуючи факт затримання представника Фонду, Ворушилін заявив, що Приходько вчинила посадовий злочин - вкрала документи і хотіла їх продати. "Ліквідатор персонально відповідає за збереження документів. Вона зуміла винести за допомогою спільників, які також працювали в банку, десятка два або три мішків, набитих документами", - сказав він.

При цьому Ворушилін зазначив, що правоохоронці звернулися до Фонду з пропозицією перевірити роботу ліквідаторів банків задовго до цього епізоду. "Всі повинні розуміти рівень своєї відповідальності. Чесно кажучи, ми не очікували, що вистрілить там. Я очікував трошки в інших місцях", - додав він.

Також Ворушилін подякував спецслужби, які запобігли злочин і зберегли документи банку.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Генпрокуратурою спільно зі Службою безпеки тимчасового адміністратора банку при отриманні неправомірної вигоди в сумі 5 мільйонів доларів.

Луценко заявив, що затриманий розробив злочинну схему вимагання та одержання хабарів від керівників банківських установ, в яких введено тимчасові адміністрації.

За його словами, 5 мільйонів доларів – це ціна невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду гарантування в порядок погашення банківськими установами зобов'язань перед кредиторами та реалізацію високоліквідних активів за заниженими цінами, а за такі дії Кримінальний кодекс передбачає до 12 років позбавлення волі.