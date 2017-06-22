Зростання економіки України цього року може виявитися нижчим за прогноз - НБУ

Національний банк прогнозує подальше уповільнення зростання економіки України у другому кварталі 2017 року та відзначає посилення ризиків, що зростання ВВП за підсумками року може бути нижче прогнозованих регулятором 1,9% в річному вираженні.

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Про це йдеться в коментарі на сайті НБУ щодо уточнених показників Державної служби статистики, згідно з якими ВВП України в першому кварталі 2017 року в річному вираженні – у порівнянні з першим кварталом 2016 року – зріс на 2,5%, тоді як порівняно з попереднім, з урахуванням сезонного фактору, - знизився на 0,3%.

"Поточна динаміка ВВП та його складових, незважаючи на активізацію приватного споживання і достатньо високий інвестиційний попит, свідчить про посилення ризиків, що зростання ВВП за результатами 2017 року може бути нижче прогнозу НБУ (1,9% рік до року)", - йдеться в коментарі.

Регулятор відзначив, що фактичні темпи зростання економіки України в річному вираженні поки трохи нижче оцінок НБУ, опублікованих в Інфляційному звіті за квітень 2017 року, заснованих на показниках виробництва в базових галузях економіки.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України загалом за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП був нульовим.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.