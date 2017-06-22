Нацбанк хоче влітку завершити розробку законопроекту про валюту

Національний банк України планує влітку завершити розробку законопроекту "Про валюті" замість застарілого Декрету про систему валютного регулювання і валютного контролю.

Про це повідомив сьогодні журналістам директор департаменту стратегії реформування НБУ Михайло Видякин.

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"Наша мета - перейти до ліберальної моделі валютного регулювання, реалізувати яку допоможе прийняття нового законодавства замість застарілого. Робота над новим законопроектом "Про валюті" вже майже завершена. Згідно з планом-графіком, перший проект закону буде представлений на обговорення вже влітку цього року", - сказав Видякин.

Він нагадав, що Нацбанк продовжує поступове послаблення валютних обмежень в рамках представленої в грудні минулого року концепції нової моделі валютного регулювання.

Довідка УНІАН. В рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

На даний час продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень в день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тисяч гривень в день.