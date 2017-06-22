Новий знак "Київ" на в’їзді до столиці з боку Борисполя коштував бюджету більше півтора мільйона гривень

В’їзний знак до столиці – напис "Київ" зі сторони Борисполя, роботи із заміни якого розпочали кілька днів тому, буде коштувати столичному бюджету 1 мільйон 629 тисяч гривень. Про це сказав перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, передає "УП. Київ".

Чиновник заявив, що у вартість включено експертизу, проектні роботи, виготовлення і встановлення знаку.

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"Усього ж на в’їздах до міста планують замінити ще 5 знаків, тобто загалом оновлено буде 6 конструкцій", - сказав він, додавши, що знак з боку Борисполя – найпростіший з точки зору заміни і найдешевший.

Як повідомляв УНІАН раніше, Київрада продовжила дію знижки в 50% на оренду комунального майна до 1 жовтня 2017 року. В 2015 році Київрада затвердила Положення про надання в оренду комунального майна міста Києва. 11 пунктом цього положення було передбачено, що методика і ставки розраховуються з урахуванням знижки в 50%. Дія цього положення було до 2016 року. В минулому році Київрада продовжила дію цієї знижки до 1 липня 2017 року.