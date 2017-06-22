Фіскальна служба очікує зростання відшкодування ПДВ на 60%

Державна фіскальна служба очікує, що відшкодування податку на додану вартість за підсумками січня-червня перевищить показник за аналогічний період минулого року на 60,4% або на 28,1 мільярда гривень і складе 51,7 мільярда гривень.

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Про це повідомила журналістам в. о. директора Департаменту податків та зборів з юридичних осіб ДФС Олена Антіпова.

Вона зазначила, що майже 50% від загальної суми відшкодування податку на додану вартість в 2017 році повернуто платникам у квітні-травні. При цьому 97% ПДВ платникам відшкодовано за результатами камеральних перевірок.

"Всі етапи відшкодування платники можуть відстежувати завдяки електронному реєстру, який запроваджено з 1 квітня цього року. Він формується автоматично, і ручного втручання в його роботу немає і не може бути", - сказала Антіпова.

Як повідомляв УНІАН, обсяг відшкодування ПДВ у січні-травні становив 47,7 мільярда гривень, що на 33%, або на 11,7 мільярда гривень, що більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.