Нацбанк встановив офіційну гривню на рівні 26,02 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2602,5695 (22 червня – 2602,3602)

100 EUR – 2906,8099 (22 червня – 2900,8509)

10 RUR – 4,3269 (22 червня – 4,3373)

Читайте такожНацбанк хоче влітку завершити розробку законопроекту про валюту

Як повідомляв УНІАН, 22 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,03 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9870/29,0011 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4462/0,4467 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0257 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 276 угод на суму 155,40 мільйона доларів.