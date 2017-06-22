Рада прийняла за основу запропоновані Кабміном зміни до держбюджету-2017

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту (№6600) в першому читанні проголосували 264 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів, після того, як парламентарії відхилили пропозицію уряду прийняти законопроект за основу та в цілому за скороченою процедурою.

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Як зазначила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, представляючи законопроект, уряд пропонує уточнити макропоказники, підвищити планові доходи і розподілити ці кошти. "Враховуючи поліпшені макропоказники, нам вдалося досягти перевиконання по доходах за перші п'ять місяців. І це реальне перевиконання у розмірі 20 мільярдів гривень по загальному фонду", - сказала вона.

За словами Маркарової, додаткові доходи отримані за рахунок податку на збори і доходи фізичних осіб, ПДВ з везенных на територію України товарів, рентної плати за нафту та газовий конденсат, перевиконання надходжень дивідендів від НАК "Нафтогаз України". "Куди ми просимо направити перевиконання. В першу чергу - це невідкладні потреби безпеки і оборони, в тому числі пов'язані з проведенням антитерористичної операції", - додала вона.

Крім того, Маркарова повідомила, що уряд пропонує направити 14,1 мільярда гривень додаткових коштів на фінансування пільг і субсидій, а також підвищити обсяги фінансування програм на виплату зарплат шахтарям та заходів безпеки на шахтах, реформування ДФС, дитячі будинки сімейного типу, реинбурсацию лікарських засобів, лікування за кордоном та інші програми. "У цьому бюджеті ми зібрали всі нагальні потреби, щоб у нас не було заборгованості по заробітним платам, ні по іншим соціально важливим програмам. Просимо вас підтримати даний законопроект", - резюмувала вона.

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У свою чергу, представник Комітету з питань бюджету Олександр Горбунов зазначив, що комітет оперативно розглянув проект, однак звернув увагу на ряд недоліків, в тому числі - відсутність детальних розрахунків. "Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 6600 за основу і в цілому як закон з пропозиціями комітету", - сказав він, пропонуючи зобов'язати уряд подати до Ради пропозиції щодо збільшення видатків на підготовку молоді у ВУЗах, розвиток автодоріг загального користування, планових показників конфіскованих коштів та напрямів їх використання.

Підсумовуючи обговорення проекту, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що в цих змінах потребують українські громадяни, які отримають 14 мільярда гривень компенсації з оплати житлово-комунальних послуг. "Якщо ми не приймемо це рішення, то спровокуємо з вами великий криза неплатежів по всій країні. Це буде означати, що теплокомуненерго по всій країні будуть заручниками цієї ситуації", - підкреслив він.

За словами Гройсмана, якщо законопроект буде прийнятий тільки в першому читанні, то не буде реалізований до початку підготовки опалювального сезону. "У нас наступні два тижні - робота в округах і комітетах. Фактично ми зможемо прийняти ці зміни тільки в кінці липня. Нам потрібно ще поширити це по всій країні, по всіх підприємствах, і тільки тоді зможемо зробити розрахунки. Тоді вже буде новий опалювальний сезон, це дуже пізно", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 червня прийняв рішення направити додаткові кошти в розмірі 24 мільярдів гривень, отримані від перевиконання державного бюджету за доходами, на фінансування субсидій, програми "Доступні ліки", на дороги і потреби оборони, затвердивши відповідний законопроект про зміни до держбюджету.

Державна фіскальна служба за підсумками першого півріччя 2017 року очікує зростання податкових надходжень на 27,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 355,1 мільярда гривень.

За інформацією ДФС, зростання податкових надходжень за підсумками січня-травня 2017 року склав 300,3 мільярда гривень, що на 28%, або на 65 мільярдів гривень, що більше показників аналогічного періоду минулого року.