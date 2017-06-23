ГПУ повідомила про підозру в хабарництві трьом посадовцям ДФС Київщини

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру трьом службовим особам Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, які за хабарі сприяли підприємцям в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

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"Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами неправомірних дій службових осіб Головного управління державної фіскальної служби в Київській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 369-2, за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України", - йдеться у повідомленні.

Під час розслідування задокументовано, що начальник управління Головного управління ДФС у Київській області контролювала проведення документальних перевірок фізичних осіб – підприємців, узгоджувала із керівниками структурних підрозділів їх результати, зокрема щодо невідображення в актах перевірок виявлених порушень, за що отримувала хабарі, частину з яких в подальшому передавала керівнику.

Крім того, встановлено, що деякі керівники територіальних підрозділів та структурних підрозділів ГУ ДФС у Київській області на виконання попередніх домовленостей з керівником обласного управління сприяли підприємцям в ухиленні від сплати податків, за що отримували хабарі, частини яких також передавали останньому.

Наразі повідомлено про підозру трьом службовим особам ГУ ДФС у Київській області, у тому числі колишньому голові облуправління у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а колишньому начальнику управління ГУ ДФС у Київській області повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.