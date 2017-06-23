У Росії прожитковий мінімум підвищили на пляшку горілки

У Росії можна прожити на 10 тис. руб., вважають в уряді. Це в цілому на душу населення. А пенсіонери зможуть прожити і на 8 тис. з копійками, дітям вистачить 9 тис. Підвищення прожиткового мінімуму відбулося вперше за півроку, проте показник знаходиться нижче рівня 2015 року. У Росії виживають на дохід нижче прожиткового мінімуму майже 20 млн людей, пише "Газета.RU".

Уряд Росії підвищив прожитковий мінімум на 218 руб.(1 дол. - 60 руб.). Це трохи більше, ніж мінімальна роздрібна ціна пляшки 0,5 л найдешевшої горілки в Росії — вона коштує 205 руб. Таким чином, прожитковий мінімум на душу населення в Росії становить 9909 руб.(165 дол.).

Для працездатного населення прожитковий мінімум склав 10701 руб., для пенсіонерів — 8178 руб., а для дітей — 9756 руб.

Документ був підписаний прем'єром Дмитром Медведєвим 20 червня, опублікований у четвер, 22 червня.

Підвищення прожиткового мінімуму пов'язане з інфляцією. У січні ціни зросли на 0,6%, в лютому — на 0,2%, а в березні — на 0,1%, відзначається в огляді інституту «Центр розвитку» Вищої школи економіки. У першому кварталі цього року темпи інфляції знизилися завдяки зміцненню рубля. За грудень – березень рубль подорожчав на 12%.

Нагадаємо, що в останні два квартали прожитковий мінімум в Росії, навпаки, знижувався. Так, у четвертому кварталі він склав 9691 крб. Тоді як в третьому кварталі 2016 року він склав 9889 руб.

І якщо за підсумками третього кварталу 2016 року зниження прожиткового мінімуму можна було пояснити сезонним здешевленням овочів і фруктів, то про четвертий квартал цього не скажеш.

Втім, нинішній розмір все одно нижче встановленого у другому кварталі 2016 року — 9956 руб.

За даними Росстату, чисельність населення з доходами нижче прожиткового мінімуму за підсумками 2016 року склала 19,8 млн осіб (13,5% від загальної чисельності).

Реальні доходи росіян у 2016 році продовжували падати і знизилися на 5,9% порівняно з позаминулим роком.

Низький показник прожиткового мінімуму вигідний уряду з цілого ряду причин. Формально він позитивно позначається і на рівні бідності в країні: він знижується при одночасному зниженні доходів населення.

Це підтверджує статистика: в 2016 році чисельність населення з грошовими доходами нижче розміру прожиткового мінімуму знизилася на 300 тис. осіб.

Якщо прожитковий мінімум знижується — це економія для бюджету. Причому відчутна: за законом розмір прожиткового мінімуму залишається основним критерієм, на підставі якого сім'ї чи окремі громадяни визнаються незаможними і отримують право на допомогу або пільги. Це також важливо для пенсіонерів, розмір пенсії яких не дотягує до прожиткового мінімуму: тоді вони отримують право на доплату. Показник також ураховується при розрахунку стипендій.

Прожитковий мінімум — це умовна величина. Прожити на прожитковий мінімум не можна, можна лише не померти з голоду.

Тому питання, що вважати прожитковим мінімумом, — політичне. Від цієї установки залежить розмір субсидій, коментувала раніше директор Центру макроекономічних досліджень Сбербанку Юлія Цепляєва.

Прожитковий мінімум в основному відбивається на системі соціального захисту населення, уточнює Лілія Овчарова, директор Незалежного інституту соціальної політики. «Мова, зокрема, йде про доплати до розміру прожиткового мінімуму для непрацюючих пенсіонерів, для бідних сімей, які виплачуються тим, у кого доходи нижче прожиткового мінімуму, є також надання послуг із соціального обслуговування, що також залежить від розміру прожиткового мінімуму», — говорить Овчарова.

Віце-прем'єр з соціальних питань Ольга Голодець тільки за березень двічі проявляла занепокоєння щодо бідності населення в Росії, в тому числі працюючого. Майже 5 млн росіян залишаються бідними при наявності роботи, отримуючи зарплату на рівні МРОТ, зазначала вона.

Раніше директор Центру трудових досліджень ГУ ВШЕ Володимир Гімпельсон висловлював думку, що підвищення МРОТ тільки призведе до зростання безробіття, тому що у людей, що мають низьку зарплату, буде зовсім інша альтернатива: залишитися без роботи взагалі.

За попередніми даними Росстату, рівень безробіття в травні склав 5,2% після 5,3% місяцем раніше.