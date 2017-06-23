Гройсман: зростання мінімальної зарплати буде плавним, щоб не "злякати" інфляцію та економіку

Подальше зростання мінімальної заробітної плати буде плавним, оскільки різке підвищення може погіршити бізнес-середовище і розбалансувати макроекономічні показники, в тому числі інфляцію, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години уряду у Верховній Раді.

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«Ми розуміємо, що потрібно підтримувати баланс між тим, що ми можемо зробити, і тим, що може обробити національна економіка. Бізнес повинен отримати можливість виплачувати таку заробітну плату. Тому подальше зростання буде більш плавним, щоб не зірвати інфляцію, щоб не зупинити економічне зростання. Це дуже взаємопов'язано», - сказав він.

За словами прем'єра, підвищення соціальних стандартів є ключовим завданням уряду, але важливо досягати цієї мети за рахунок економічного розвитку.

«Як ніхто інший переживаю про підвищення соцстандартів. Але ми можемо це зробити, тільки спираючись на економічне зростання», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом Бюджетної резолюції на 2018-2020 роки, мінімальна заробітна плата з 2018 року може зрости до 3723 грн, з 2019 року – до 4173 грн, з 2020 року – до 4425 грн.

При цьому документ передбачає підвищення прожиткового мінімуму три рази в рік протягом наступних трьох років. Прогнозується, що з 1700 грн в січні 2018 року прожитковий мінімум збільшиться до 2139 грн у грудні 2020 року.

Крім того, працівники першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки отримають підвищені оклади з 2018 року в розмірі 1762 грн, з 2020 року – 1921 грн, з 2020 року – 2073 грн.

З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більш ніж у 2 рази – до 3200 грн.