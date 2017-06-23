"Динамо Київ" звинуватило НБУ у маніпуляціях щодо нібито зв'язку клубу з ПриватБанком

Футбольний клуб «Динамо Київ» заявив, що опубліковані у ЗМІ 21 червня статті «НБУ рекомендує Приватбанку врегулювати кредитні відносин із ФК «Динамо» та «НБУ надавав ПриватБанку півроку для врегулювання відносин з ФК «Динамо» не повною мірою відображають об’єктивну картину і наполягають, що ані сам клуб, ані його керівництво та засновники жодним чином не були пов’язані з ПАТ КБ «ПриватБанк».

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"ТОВ ФК "Динамо Київ" та ПАТ КБ "ПриватБанк" мали та мають різні структури власності, керівництво, сфери діяльності, інфраструктуру. Наголошуємо, що ТОВ ФК "Динамо Київ" протягом свого існування мало статус виключно клієнта ПАТ КБ "ПриватБанк", а тому не могло жодним чином впливати на операційну діяльність банку, тим більше завдавати йому збитків", - сказано у заяві клубу.

Підкреслюється, що постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17.05.2017 року по справі № 826/20221/16 встановлено, що Президент Футбольного клубу "Динамо Київ" Ігор Суркіс не є пов’язаною з ПАТ КБ "ПриватБанк" особою.

"Крім того, в ряді судових справ Національним банком України подавалися документи, що мали на меті ввести суди в оману стосовно участі засновників ТОВ ФК "Динамо Київ" у структурі власності ПАТ КБ "ПриватБанк". Зокрема, шляхом подачі Установчого договору Першого банку приватизації "ПриватБанк" (заснований в місті Київ) — банківської установи із схожим найменуванням до ПАТ КБ "ПриватБанк" (заснований в місті Дніпро)", - йдеться у заяві.

"Таким чином, Національний банк України намагається свідомо маніпулювати подібними назвами двох самостійних юридичних осіб з метою обґрунтування своєї позиції щодо пов’язаності засновників ТОВ ФК "Динамо Київ" з ПАТ КБ "ПриватБанк". Такі дії є ганебними та неприпустимими", - підкреслили у "Динамо".

Автори заяви відзначили також факт ігнорування з боку НБУ рішень судової гілки влади, які засвідчують, що Ігор Суркіс, ТОВ ФК "Динамо Київ" не є акціонерами, контролерами чи особами, які управляють ПАТ КБ "ПриватБанк".

У клубі спростовують коментар заступника голови НБУ Рожкової К.В., де було зазначено, що ТОВ ФК "Динамо Київ" має "незакритий кредит" перед ПАТ КБ "ПриватБанк": "Це твердження не відповідає дійсності, адже ТОВ ФК "Динамо Київ" жодного разу не допускало порушення умов договорів з ПАТ КБ "ПриватБанк". Так, усі без винятку кредити, проценти, комісійні платежі завжди сплачувалися вчасно та належним чином. ТОВ ФК "Динамо Київ" не допускало обставин, які б свідчили про дефолт за кредитом, або про валютні ризики, оскільки депозити розміщено у валюті кредиту. Єдиною причиною проблем у відносинах між ТОВ ФК "Динамо Київ" та ПАТ КБ "ПриватБанк" є дії НБУ у формі прийняття необґрунтованого рішення про пов’язаність цих осіб".

"По-третє, рішення НБУ про пов’язаність ТОВ ФК "Динамо Київ" з ПАТ КБ "ПриватБанк" від 13.12.2016 року є необґрунтованим, оскільки базується на невірному застосуванні ст.52 Закону України "Про банки і банківську діяльність". НБУ та ФГВФО навіть не врахували 15-денного строку на надання заперечень ПАТ КБ "ПриватБанк" та через 4 робочі дні заборонили видаткові операції за рахунками футбольного клубу. З цих та інших підстав відповідне рішення НБУ відносно ТОВ ФК "Динамо Київ" скасоване постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 20.03.2017 року по справі № 826/20288/16", - стверджують у футбольному клубі.

"Заступник Голови НБУ Рожкова К.В. і в цьому питанні навмисно дезорієнтує суспільну думку та підміняє суть проблеми, що має місце. До аналогічних дій НБУ вдається і в судових провадженнях з ТОВ ФК "Динамо Київ", - підсумували у "Динамо".