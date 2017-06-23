В Україні з початку року роздрібна торгівля зросла до 300 мільярдів

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-травні 2017 року зріс на 7,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 298,043 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській (на 22,2% - до 6,86 мільярда гривень), Вінницькій (на 14,1% - до 7,77 мільярда гривень), Одеській (на 12,2% - до 22,6 мільярда гривень), Сумській (на 10% - до 5,9 мільярда гривень), Львівської (на 18,37% - до 4,37 мільярдів гривень) та Київській (на 8,9% - до 58,7 мільярда гривень) областях.

У той же час найбільше зниження зростання роздрібного товарообігу в січні-травні цього року було зафіксовано у Волинській області (на 11,8% - до 5,6 мільярда гривень).

При цьому обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-травні 2017 року склав 214,6 мільярда гривень, що на 6,9% більше показника за січень-травень 2016 року.

При цьому оборот роздрібної торгівлі підприємств у травні 2017 року зріс на 10,7% в порівнянні з показником травня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2017 року зріс на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 226,749 мільярда гривень.

У 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.